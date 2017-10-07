"Донбасс" отправил семь шайб в ворота "Галицких Львов" в матче УХЛ

Действующий чемпион УХЛ "Донбасс" продолжает идти без потерь в новом сезоне.

В субботу состоялся один матч в рамках очередного тура Украинской хоккейной лиги. В Новояворовске местные "Галицкие Львы" принимали действующего чемпиона лиги "Донбасс". Как сообщает официальный сайт УХЛ, поединок завершился разгромной победой фаворита - 7:1. По дублю в составе "Донбасса" оформили Иван Савченко и Владислав Луговой. "Галицкие Львы" – "Донбасс" - 1:7 (0:4, 1:3, 0:0) Шайбы: 0:1 Коренчук (Савченко, Жовнир), 00:34. 0:2 Савченко (Луговой, Коренчук - больш.), 02:20. 0:3 Костиков (Лялька, Влад), 08:11. 0:4 Савченко (Коренчук, Влад), 10:15. 0:5 Александров (Луговой, Коренчук - больш.), 22:19. 0:6 Луговой (Рубан - меньш.), 33:02. 1:6 Артемьев (Чиканцев, Арабов - больш.), 36:55. 1:7 Луговой (Савченко, Коренчук), 38:58.

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