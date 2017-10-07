"Вегас" одержал победу в своем историческом дебюте в НХЛ

В ночь с 6-го на 7 октября в Национальной хоккейной лиге состоялись 3 матча регулярного чемпионата. Свой дебютный матч в истории НХЛ провел клуб "Вегас", который победил на выезде "Даллас" - 2:1. Дублем в составе "Вегас Голден Найтс" отметился Джеймс Нил. Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флёри отразил 45 бросков по своим воротам из 46.

Коламбус – Айлендерс – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Милано (Фолиньо, Бьоркстранн), 2:0 – 11 Эткинсон (Панарин), 3:0 – 26 Мюррей (Веннберг, Панарин), 4:0 – 30 Веренски (Панарин, Веннберг), 5:0 – 31 Дюбуа (Джонс)

Тампа-Бэй – Флорида – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Палат (Хедман, Пойнт), 2:0 – 20 Пойнт (), 2:1 – 32 Брикли (Петрович), 2:2 – 37 Пысик (Трочек, Врбата), 3:2 – 40 Наместников (Киллорн, Стэмкос), 4:2 – 46 Кучеров (), 4:3 – 54 Юбердо (Йэндл, Дадонов), 5:3 – 59 Палат (Пойнт)

Даллас – Вегас – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 37 Сегин (Клингберг, Шор), 1:1 – 50 Нил (Сбиса, Шмидт), 1:2 – 57 Нил (Гаррисон, Икин)