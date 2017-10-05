Обладатель Кубка Стэнли-2017 "Питтсбург" проиграл в первом матче нового сезона НХЛ

В ночь с 4-го на 5 октября стартовал новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Состоялось 4 поединка регулярного чемпионата. Отметим, что поражение в дебютном поединке сезона потерпел победитель Кубка Стэнли-2017 "Питтсбург", который уступил на своем поле "Сент-Луису".

Виннипег – Торонто 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)

Шайбы: 0:1 – Кадри (Бозак, ван Римсдайк), 15:45, ГБ, 0:2 – ван Римсдайк (Бозак, Бозак), 17:40, 0:3 В. Нюландер (Мэттьюс, Гардинер), 18:23, 0:4 – Марло (Марнер, Мэттьюс), 28:32, 0:5 – Марло (Комаров, Кадри), 40:36, 0:6 – Марнер (Райлли, ван Римсдайк), 48:07, ГБ, 1:6 – Шайфли (Бафлин, Лайне), 51:31, 1:7 – Мэттьюс (Боргман, Кэррик), 51:57, 2:7 – Перро (Литтл), 52:57.

Питтсбург – Сент-Луис 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Шульц (Гюнцель, Кросби), 06:37, 1:1 – Шенн (Шварц, Гуннарссон), 08:31, 1:2 – Парэйко, 17:45, ГБ, 2:2 – Мяяття (Малкин, Раст), 32:37, 2:3 – Пьетранжело (Штястны, Соботка), 35:37, 2:4 – Штястны (Тарасенко, Соботка), 43:38, 3:4 – Кросби (Малкин, Гюнцель), 53:46, ГБ, 4:4 – Шири (Раст, Маккигг), 54:40, – 4:5 Пьетранжело (Шварц, Шенн), 61:15.

Эдмонтон – Калгари 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Макдэвид (Марун, Драйзайтль), 11:01, 2:0 – Макдэвид, 48:07, 3:0 – Макдэвид (Лучич, Драйзайтль), 59:01, ПВ

Сан-Хосе – Филадельфия 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – Жиру (Ворачек), 8:28, 0:2 – Уил (Гостисбеер, Конекны), 11:16, 1:2 – Лабанк (Павелски, Диллон), 17:17, 2:2 – Лабанк, 19:41, 2:3 – Гостисбеер (Ворачек), 37:36, 3:3 – Кутюр (Торнтон, Бернс), 43:12, 3:4 – Симмондс (Гостисбеер, Ворачек), 49:27, 3:5 – Симмондс (Кутюрье), 59:24