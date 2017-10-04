"Донбасс" обыграл "Кременчуг", "Галицкие Львы" уступили "Белому Барсу" в чемпионате УХЛ

Сегодня состоялись две встречи в рамках Украинской хоккейной лиги.

В частности, с большим интересом ожидалась игра двух лучших команд предыдущего сезона - "Кременчуга" и "Донбасса".

В итоге "Донбасс" одержал свою очередную, восьмую подряд победу в регулярном чемпионате, одолев подопечных Александра Савицкого - 4:0.

"Донбасс" набрал максимум очков после восьми игр и уверенно лидирует, сообщает официальный сайт УХЛ.

Во втором матче дня также очередную победу добыл "Белый Барс", который на выезде обыграл "Галицких Львов" со счетом 3:2 и продолжает занимать второе место в регулярке.

ХК Кременчук — Донбасс 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 29:49 Костиков (Лялька, Захаров) — 0:1; 36:17 Шпак (Захаров — больш.) — 0:2; 38:50 Захаров (Костиков, Фирсов) — 0:3; 51:25 Кузьмик (Луговой, Александров — больш.) — 0:4

Галицкие Львы — Белый Барс 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 03:06 Муртыщев (Артемьев) — 1:0; 07:11 Ромащенко (Даниленко, Печерских) — 1:1; 47:53 Муртыщев (Кизло, Арабов) — 2:1; 50:27 Лесников (Логач, Ядловский — больш.) — 2:2; 51:55 Ядловский (Куцевич, Лесников) — 2:3

Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство для игроков не старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.