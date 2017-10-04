Сегодня ночью стартует юбилейный сезон сильнейшей хоккейной лиги мира НХЛ

В ночь с четверга на пятницу стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором примет участие 31 клуб, сообщает официальный сайт соревнований.

В нынешнем сезоне Лига расширилась за счет нового клуба нового клуба «Вегас Голден Найтс» из Лас-Вегаса.

Таким образом, в Восточной конференции сейчас 16 клубов, а в Западной - 15.

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Регулярный чемпионат пройдет с 4 октября по 7 апреля. После этого 16 лучших команд лиги оспорят в плей-офф Кубок Стэнли. Сезон продлится до июня 2018 года.