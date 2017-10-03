45-летняя легенда хоккея Яромир Ягр проведет в НХЛ еще один сезон

45-летний чешский нападающий Яромир Ягр еще на год продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Легендарный хоккеист подписал контракт с клубом «Калгари».

Как сообщает Sportsnet, годичное соглашение с «Калгари Флэймс» рассчитано на 1 миллион долларов плюс еще один миллион в качестве бонусов хоккеисту.

Напомним, что последние два с половиной года Ягр выступал в составе "Флориды Пантерз", однако летом клуб не стал продлевать контракт с Яромиром, который стал свободным агентом. Чех вел переговоры с рядом клубов и поддерживал форму у себя на родине в Чехии в своем собственном клубе "Кладно", выступающем во втором по силе дивизионе страны.

В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» Ягр набрал 46 очков (16 голов + 30 результативных передач).

45-летнему Ягру осталось провести 57 матчей в НХЛ, чтобы превзойти рекорд Горди Хоу по количеству проведенных игр в лиге.

Всего за многолетнюю карьеру в НХЛ Ягр провел 1711 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 1914 очков — это второй результат в истории лиги. Ягр уступает только Уэйну Гретцки, на счету которого 2857 очков.