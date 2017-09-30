"Белый Барс" разгромил "Волков", а "Донбасс" выиграл у "Динамо" в очередных матчах УХЛ

В Белой Церкви и Дружковке завершились очередные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Белый Барс" обыграл броварских "Волков", а "Донбасс" выиграл у харьковского "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Матчи в Белой Церкви завершился со счетом 12:0, а игра в Донецке - 6:5.

Таким образом, дончане одержали 7-ю победу подряд в матчах регулярного чемпионата УХЛ и существенно оторвались от соперников в турнирной таблице - на счету "Донбасса" 21 балл.

Белый Барс (Белая Церковь) - Волки (Бровары) - 12:0

5:0 | 3:0 | 4:0

Шайбы: 1:0 Печерских (Ромащенко, Бондаренко), 06:10. 2:0 Воронин (Ромащенко - больш.), 07:29. 3:0 Печерских (Ромащенко, Герцик - больш.), 17,17. 4:0 Куцевич (Ядловский, Воронин), 18:17. 5:0 Печерских (Ромащенко), 19:31. 6:0 Даниленко (Куцевич), 31:15. 7:0 Ромащенко (Печерских), 33:13. 8:0 Печерских (Ромащенко, Герцик), 36:00. 9:0 Ядловский (Куцевич, Воронин), 43:27. 10:0 Бондаренко (Табашник), 48:12. 11:0 Даниленко (Куцевич, Ядловский), 49:08. 12:0 Панов (Савченко), 53:28.

Донбасс (Донецк) - Динамо (Харьков) - 6:5

3:1 | 1:2 | 2:2

Шайбы: 1:0 Луговой (Александров, Коренчук), 06:47. 2:0 Ордынский (Шпак, Коваленко - больш.), 10:57. 3:0 Александров (Ворона, Матвиенко), 12:24. 3:1 Лисин (Олейник, Максименко), 15:55. 3:2 Сиротенко (Худяков, Праведный), 21:50. 4:2 Луговой (Коренчук, Александров - больш.), 31:53. 4:3 Максименко (Чердак), 33:57. 5:3 Коренчук, 47:06. 6:3 Новиков (Мостовой, Свищев), 48:08. 6:4 Максименко (Поддубный, Чердак), 52:14. 6:5 Чердак (Олейник, Поддубный), 53:25.