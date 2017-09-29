"Кременчук" с трудом обыграл "Галицких Львов" в единственном матче дня УХЛ

В Броварах на льду ТРЦ "Терминал" завершился стартовый матч 7-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" обыграл "Галицких Львов" из Новояворовска, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:4.

Номинальные хозяева льда (арена в Кременчуге находится на реконструкции) открыли счет уже на 7-й минуте игры, но еще до конца первого периода не только пропустили ответную шайбу, но и оказались в роли догоняющих - 1:2.

Второй период "Кременчук" выиграл со счетом 2:0 и вышел вперед в общем счете, а в третьем обменялся с соперниками - по две заброшенные шайбы.

Остальные матчи тура - "Белый Барс"-"Волки" и "Донбасс"-"Динамо" состоятся в субботу, 30 сентября.

Кременчук - Галицкие Львы - 5:4

1:2 | 2:0 | 2:2

Шайбы:

Период 1

Кременчук - Богдан Наливайко (Антон Бойков) 6:47

Галицкие Львы - Михаил Чиканцев (большинство) (Богдан Арабов, Валентин Сирченко) 15:28

Галицкие Львы - Николай Дворник (Илья Генералов) 16:48

Период 2

Кременчук - Дмитрий Чорный (большинство) (Александр Горлушко) 7:17

Кременчук - Дмитрий Чернышенко (Антон Бойков, Глеб Кривошапкин) 10:01

Период 3

Кременчук - Глеб Кривошапкин (большинство) (Александр Боевых) 3:42

Галицкие Львы - Всеволод Толстушко (большинство) (Николай Дворник, Ростислав Тонковид) 7:55

Кременчук - Севастьян Карпенко (Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко) 10:47

Галицкие Львы - Всеволод Толстушко (большинство) (Илья Генералов, Михаил Чиканцев) 18:34