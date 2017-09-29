"Кременчук" с трудом обыграл "Галицких Львов" в единственном матче дня УХЛ
Игра завершилась со счетом 5:4.
В Броварах на льду ТРЦ "Терминал" завершился стартовый матч 7-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" обыграл "Галицких Львов" из Новояворовска, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 5:4.
Номинальные хозяева льда (арена в Кременчуге находится на реконструкции) открыли счет уже на 7-й минуте игры, но еще до конца первого периода не только пропустили ответную шайбу, но и оказались в роли догоняющих - 1:2.
Второй период "Кременчук" выиграл со счетом 2:0 и вышел вперед в общем счете, а в третьем обменялся с соперниками - по две заброшенные шайбы.
Остальные матчи тура - "Белый Барс"-"Волки" и "Донбасс"-"Динамо" состоятся в субботу, 30 сентября.
Кременчук - Галицкие Львы - 5:4
1:2 | 2:0 | 2:2
Шайбы:
Период 1
Кременчук - Богдан Наливайко (Антон Бойков) 6:47
Галицкие Львы - Михаил Чиканцев (большинство) (Богдан Арабов, Валентин Сирченко) 15:28
Галицкие Львы - Николай Дворник (Илья Генералов) 16:48
Период 2
Кременчук - Дмитрий Чорный (большинство) (Александр Горлушко) 7:17
Кременчук - Дмитрий Чернышенко (Антон Бойков, Глеб Кривошапкин) 10:01
Период 3
Кременчук - Глеб Кривошапкин (большинство) (Александр Боевых) 3:42
Галицкие Львы - Всеволод Толстушко (большинство) (Николай Дворник, Ростислав Тонковид) 7:55
Кременчук - Севастьян Карпенко (Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко) 10:47
Галицкие Львы - Всеволод Толстушко (большинство) (Илья Генералов, Михаил Чиканцев) 18:34