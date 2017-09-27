"Кременчук" и "Галицкие Львы" выиграли очередные матчи Украинской хоккейной лиги

В Харькове и Броварах состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, где "Кременчук" обыграл "Динамо", а "Галицкие Львы" из Новояворовска оказались сильнее "Волков", сообщает официальный сайт турнира.

Кременчужане выиграли в Харькове у "Динамо" со счетом 4:2, а "Галицкие Львы" оказались сильнее броварских "Волков" с результатом 3:1.

УХЛ. 6-й тур.

ХК Волки Бровары - Галицкие Львы Новояворовск - 1:3

0:1 | 0:1 | 1:1

Шайбы: 0:1 Сирченко (Арабов), 19:44. 0:2 Черня (Сирченко, Арабов - больш.), 25:06. 0:3 Артемьев (Сирченко, Чиканцев), 51:32. 1:3 Шапиро (Мкртчян, Овчинников - больш.), 55:15.

МХК Динамо Харьков - Кременчук Кременчуг 2:4

0:1 | 2:1 | 0:2

Шайбы: 0:1 Карпенко (Чернышенко, Бойков), 04:55. 1:1 Олейник (Максименко, Чердак - больш.), 21:55. 2:1 Сиротенко (Худяков - меньш.), 32:45. 2:2 Чернышенко, 39:05. 2:3 Чернышенко (Бойков), 58:41. 2:4 Чорный (Гриценко, Шиманский), 59:26.