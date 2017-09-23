"Донбасс" обыграл "Белый Барс" в матче лидеров чемпионата Украины по хоккею

В Белой Церкви завершился центральный матч 5-го тура Украинской хокккейной лиги, где в игре лидеров чемпионата, команд, которые выиграли все 4 предыдущие игры, "Донбасс" обыграл "Белый Барс", сообщает официальный сайт УХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:3.

Первое же удаление игрока «Белого Барса» не принесло успеха «Донбассу» – напомним, что белоцерковская команда обладает лучшим процентом нейтрализации большинства среди команд УХЛ. Однако донецкая команда продолжила атаковать, и спустя пять минут Никита Коваленко проехал за воротами, и вырезал отличную передачу "сквозь" защитников «Белого Барса», после чего Владиславу Луговому оставалось лишь подставить клюшку и отправить шайбу в ворота.

Буквально мгновенно "барсы" имели отличную возможность отыграться, когда сначала удалился нападающий «Донбасса» Ярослав Свищев, а через полторы минуты дончане заработали ещё один штраф – на этот раз за нарушение численного состава. Однако ни в формате 5х3, ни имея преимущество в одного игрока, «Белый Барс» не смог отыграться.

Свой шанс «Белый Барс» реализовал на 7-й минуте второго периода. Илья Сеник перехватил шайбу, и отправил её аккуратно в дальний верхний угол ворот Богдана Дьяченко, сравняв таким образом счёт в матче.

«Донбасс» обладает лучшей реализацией большинства в УХЛ, и это оружие сработало в концовке второй двадцатиминутки – после броска Юрия Шпака шайба отлетела от борта, а Виталий Лялька успешно сыграл на добивании.

Преимущество своей команды дончане упрочили на 43-й минуте встречи, когда Иван Савченко вошёл в зону, и прицельным броском отправил шайбу в угол ворот Юрия Краснопольского.

Но белоцерковская команда упрямо шла вперёд, и спустя 10 минут поймала свой шанс. После сильного броска Руслана Ромащенко отлично сыграл на добивании лучший снайпер нынешнего чемпионата Никита Лесников, и сократил разрыв в счёте до одной шайбы.

На последних минутах встречи обе команды имели отличные шансы отличиться в воротах своего соперника, а Константин Буценко даже выпустил шестого полевого игрока – но результат матча изменить не удалось. Таким образом, донецкая команда становится единоличным лидером турнирной таблицы, однако следующий матч между «Белым Барсом» и «Донбассом» пройдёт в Дружковке уже 28 сентября, и возможно после него команды вновь сравняются по набранным очкам.

Таким образом, "Донбасс" вышел в единоличные лидеры УХЛ - 15 очков из 15 возможных. У "Белого Барса" осталось 12 баллов на счету.

Другой матч пятого тура между «Галицкими Львами» и «Волками» состоится уже завтра в 18:00, а «Кременчук» сыграет с МХК «Динамо» 5 февраля.

«Белый Барс» - «Донбасс» - 2:3 (0:1; 1:1; 1:1)

Шайбы: 0:1 Луговой (Коваленко), 06:52. 1:1 Сеник, 26:45. 1:2 Лялька (Шпак, Кузьмик - больш.), 36:19. 1:3 И. Савченко (Новиков, Свищев), 45:11. 2:3 Лесников - больш., 53:21.