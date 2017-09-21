"Кременчук" обыграл "Галицких Львов" в очередном матче УХЛ

В Новояворовске завершился заключительный матч 4-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором ХК "Кременчук" обыграл "Галицких Львов", сообщает официальный сайтт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:6.

Читайте также"Кременчук" забросил "Волкам" 7 шайб и разгромил броварскую командуГости имели преимущество в первом и втором периоде, которые выиграли со счетом 0:2 и 0:3 соответственно. В третьем периоде хозяева льда сумели одолеть соперника с минимальным счетом (2:1), что не сказалось на общем счете.

Галицкие Львы - Кременчук - 2:6

0:2, 0:3, 2:1

Шайбы: 0:1 Шиманский (Гриценко, Чорный), 02:51. 0:2 Чернышенко (Бойков, Роганов), 09:31. 0:3 Чернышенко (Бойков, Карпенко), 35:43. 0:4 Чорный (Горлушко, Шиманский), 36:08. 0:5 Бойков (Козачук, Чернышенко), 37:31. 1:5 Чобанян (Генералов, Дворник - больш.), 40:43. 2:5 Толстушко (Дворник, Генералов - больш.), 55:08. 2:6 Ефимочкин (Шиманский, Гриценко), 55:43.