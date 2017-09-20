"Белый Барс" разгромил "Волков", "Донбасс" выиграл у "Динамо" в очередном туре УХЛ

В Броварах и Харькове завершились матчи 4-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, где "Белый Барс" (Белая Церковь) разгромил броварских "Волков", а донецкий "Донбасс" оказался сильнее харьковского "Динамо", сообщает официальный сайт турнира.

Игра в Броварах завершилась с разгромным счетом 2:12.

В свою очередь, преимущество дончан в Харькове было немного более скромным.

4-й тур УПЛ завершится в четверг, 21 сентября, матчем в Новояворовске, где "Галицкие Львы" сыграют с "Кременчуком".

ХК Волки (Бровары) - Белый Барс (Белая Церковь) 2:12

(1:4 | 0:7 | 1:1)

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко), 06:35. 0:2 Лесников (Куцевич, Ядловский), 07:12. 1:2 Шапиро (Черниченко), 14:16. 1:3 Найденов (Дурдыев), 17:27. 1:4 Куцевич (Лесников, Даниленко), 18:48. 1:5 Тимченко (Ромащенко, Бондаренко), 20:27. 1:6 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко), 34:04. 1:7 Лесников (Даниленко, Ядловский), 34:15. 1:8 Куцевич (Грицюк), 34:53. 1:9 Ромащенко (Тимченко, Бондаренко), 36:26. 1:10 Тимченко (Дурдыев, Татарин), 38:50. 1:11 Ромащенко (Тимченко), 38:57. 1:12 Тимченко (Ромащенко - меньш.), 47:16. 2:12 Шелестун (Черниченко), 48:26.

МХК Динамо (Харьков) - Донбасс (Донецк) - 2:8

1:3 | 1:2 | 0:3

Шайбы: 0:1 Савченко (Ворона), 11:42, 1:1 Лисин (Чердак, Поддубный - больш.), 13:11, 1:2 Свищев (Ворона, Савченко), 14:14, 1:3 Коренчук (больш.), 15:02, 2:3 Олейник (Максименко, Поддубный - больш.), 20:35, 2:4 Жовнир (Коренчук - больш.), 24:07, 2:5 Влад (Ворона), 32:41, 2:6 Кузьмик (Лялька - больш.), 42:59, 2:7 Мостовой (Орыднский), 50:12, 2:8 Рубан (Александров, Новиков), 56:19.