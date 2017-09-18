Новичок НХЛ "Вегас" одержал победу в историческом дебютном матче

Новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» провел свой дебютный матч в истории, в предсезонном матче разгромив «Ванкувер» со счетом 9:4.

Героем этого матча стал 21-летний форвард «Вегаса» Тайлер Вонг, который открыл счет в поединке, а впоследствии оформил хет-трик и набрал четыре очка за результативность, сообщает Xsport.

Стоит отметить, что обе команды провели этот матч без ряда основных игроков. Так, у «Ванкувера» отсутствовали ведущие форварды Хенрик и Даниэль Седины, Луи Эрикссон и Томас Ванек, а у «Вегаса» не было основного вратаря Марка-Андре Флери, форвардов Джеймса Нила, Джонатана Маршессо и Вадима Шипачева.

Cвой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» проведет 6 октября в гостях против «Далласа».