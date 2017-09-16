Дисквалифицированный голкипер сборной Украины по хоккею Захарченко: "Я не писал этих расписок"

Голкипер сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко впервые прокомментировал скандал вокруг неудачной попытки сдачи матча нашей командой на домашнем ЧМ-2017 команде Южной Кореи, сообщает SportArena со ссылкой на интервью игрока в эфире UA:Перший.

Захарченко впервые прокомментировал ситуацию, заявив, что не писал расписок и что надеется в скором времени вернуться к игре.

«Я без понятия, кем это затеяно и для чего. Знаю только одно наверняка, что я эти расписки не писал. Статистика матча также говорит об этом. Это очень плохой момент для меня и для украинского хоккея в частности. Надеюсь, как-то все решится. Надо ждать ответ от ИИХФ», — отметил Захарченко.

«Ноттингем (английский клуб в котором выступает украинский вратарь) не расторгал со мной контракт. Мы находимся в ожидании конца следствия. Ждем и надеемся, что в скором времени это закончится и я поеду играть», — добавил игрок.

Читайте такжеТренер сборной Украины по хоккею: Не верится, что игроки могли сдать матч на чемпионате мираВ конце августа в украинском хоккее вспыхнул громкий скандал: два игрока сборной Украины, Эдуард Захарченко и Владимир Варивода, в письменном виде признались в том, что «сдавали» матч против Южной Кореи на апрельском чемпионате мира в Киеве.

Проведенная графологическая экспертиза подтвердила, что расписки, опубликованные в сети, действительно были даны Захарченко и Вариводой. Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала игроков.

Материалы дела были переданы в правоохранительные органы, Международную федерацию хоккея и Министерство молодежи и спорта Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что отстраняет игроков от официальных соревнований на период проведения следствия, а клуб Захарченко "Ноттингем Пантерз" приостанавливает контракт с игроком.