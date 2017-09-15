"Кременчук" забросил "Волкам" 7 шайб и разгромил броварскую команду

ХК «Кременчук» в стартовом матче 3-го тура разгромил в броварском «Терминале» «Волков», сообщает официальный сайт турнира со ссылкой на пресс-службу ХК "Кременчук".

Матч завершился со счетом 7:1.

Это была первая номинально «домашняя» игра «горожан» в сезоне, так как СК «Айсберг» в Кременчуге находится на реконструкции. Интересно, что «Терминал» - официальное «логово» и «волков» в УХЛ.

Поединок складывался для кременчужан не так легко, как можно судить по счету – они первыми пропустили и проиграли первый период 0:1. Шапиро открыл счет за полторы минуты до окончания периода.

Читайте также"Донбасс" выиграл первый матч нового сезона УХЛПосле перерыва зрители увидели совершенно другую игру подопечных Александра Савицкого, которые пять раз поразили ворота Хонина. Вначале Тимур Гриценко реализовал численное преимущество в два игрока, а затем в большинстве 5 на 4 Дмитрий Чернышенко вывел «Кременчук». Еще дважды во втором периоде «горожане» наказали броварчан за нарушения после бросков Антона Бойкова и Богдана Наливайко, а между их голами шайбу забросил Даниил Козачук. На перерыв команды ушли при счете 5:1.

В заключительном периоде кременчужане вновь забросили в большинстве – Никита Савицкий подправил шайбу на пятачке, забросив свою первую шайбу в УХЛ за кременчужан. Точку в матче поставил Антон Бойков, оформивший дубль.

«Кременчук» - ХК «Волки» 7:1 (0:1; 5:0; 2:0)

Шайбы: 0:1 Шапиро, 18:25. 1:1 Гриценко (Бойков, Грицких – больш. 5х3), 20:25. 2:1 Чернышенко (Грицких, Алексанян-Петрович - больш.), 26:02. 3:1 Бойков (Шиманский - больш.), 27:20. 4:1 Козачук (Карпенко), 31:51. 5:1 Наливайко (Алексанян-Петрович - больш.), 39:22. 6:1 Савицкий (Горлушко, Бойков - больш.), 49:08. 7:1 Бойков (Чернышенко, Карпенко), 59:54.