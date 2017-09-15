Обвиняемые в договорном матче украинские хоккеисты дисквалифицированы IIHF

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) отстранила от участия в любых соревнованиях под эгидой организации двух украинских игроков - Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу и начала расследование в их отношении на предмет нарушения Кодекса поведения ИИХФ, сообщается на официальном сайте организации.

Дисквалификация действует с 14 сентября 2017 года. Ранее аналогичное решение было принято Федерацией хоккея с шайбой Украины, напомнили в релизе IIHF.

Международная федерация будет расследовать предполагаемое нарушение Кодекса поведения IIHF. Оба игрока могли принять участие в попытке обечпечения фиксированного результата матча Чемпионата мира-2017 и поэтому были дисквалифицированы на территории Украины после расследования Федерации хоккея Украины и национальной полиции.

Читайте такжеСовет ФХУ рекомендовал дисквалифицировать игроков, которых подозревают в "сливе" матча Корее на ЧМ-2017Инцидент произошел на чемпионате мира IIHF, в рамках турнира группы A1 в Киеве, в последней игре - 28 апреля между Кореей и Украиной. Игроки, как утверждается, были вовлечены в попытку обеспечить фиксированный результат матча, в котором сборная Украины должна была проиграть с разницей в 2 шайбы. Тем не менее, игра закончилась победой сборной Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов (основное время завершилось вничью, 1:1).

После рассмотрения всех имеющихся доказательств и отчетов, в том числе доказательств увеличения ставок на проигрыш украинской команды с разницей в две и более шайбы, IIHF решил открыть расследование в отношении предполагаемых нарушений игроков и просит ФХУ поспособствовать полному сотрудничеству игроков с IIHF.

Как сообщал УНИАН, а вгусте игроков украинской команды Захарченко и Вариводу обвинили в попытке сдачи матча ЧМ-2017 сборной Кореи.

Позже ФХУ рекомендовала дисквалифицировать игроков.