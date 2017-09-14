Харьковское "Динамо" обыграло "Галицких Львов" в заключительном матче тура УХЛ

В последнем матче второго тура Украинской хоккейной лиги харьковское «Динамо» принимало «Галицких Львов» и выиграло матч со счетом 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на шестой минуте встречи, после удаления белорусского легионера «Львов» Антона Черни, хозяева вышли вперёд – заброшенной шайбой отметился Владимир Чердак. Капитан харьковской команды был очень активным по ходу всей игры, и смог отметиться 5 очками, сделав дубль и отдав три передачи.

Читайте такжеХК "Донбасс" разгромил "Волков", а "Белый Барс" одолел в УХЛ "Кременчуг"Ещё одним дублем отметился Руслан Максименко, забросивший по шайбе в концовке первого периода и в начале второго. Для этого ему потребовалось ровно 2 минуты чистого игрового времени.

После четвёртой шайбы МХК «Динамо» в исполнении Никиты Олейника, некоторым болельщикам могла закрасться мысль, что команда Михаила Чиканцева вновь уедет без заброшенной шайбы, но тут же ярко проявил себя Карен Чобанян, оформивший первую шайбу «Галицких Львов» в национальном первенстве. Однако в концовке второго периода преимущество в 4 шайбы восстановил Алексей Сиротенко.

В заключительном периоде «Галицкие Львы» и "динамовцы" обменялись заброшенными шайбами, которые записали в свой актив Карен Чобанян и Владимир Чердак соответственно. Отметим, что из 8 шайб в матче, 5 были заброшены при игре в неравных составах.

Матчи 3-го тура УХЛ состоятся 15-16 сентября.

МХК «Динамо» - «Галицкие Львы» 6:2 (2:0; 3:1; 1:1)

Шайбы: 1:0 Чердак (Поддубный - больш.), 05:07. 2:0 Максименко (Чердак, Олейник), 19:24. 3:0 Максименко (Чердак), 24:24. 4:0 Олейник (Чердак - двойн. больш), 24:50. 4:1 Чобанян (Толстушко - больш.), 33:08. 5:1 Сиротенко (Бабчук - двойн. больш), 38:24. 5:2 Чобанян (Дворник), 43:47. 6:2 Чердак (Максименко, Поддубный - больш.), 55:27.