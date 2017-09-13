ХК "Донбасс" разгромил "Волков", а "Белый Барс" одолел в УХЛ "Кременчуг"

В среду, 13 сентября, состоялись два матча в рамках 2-го тура Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» провел свой первый выездной матч в сезоне. На броварской арене «Терминал» дончане играли против местных «Волков», сообщил официальный сайт соревнований.

Перед стартовым вбрасыванием фаворитом встречи виделся донецкий клуб, и уже на первой минуте встречи гости подтвердили этот статус: выиграли вбрасывание, после чего Виталий Лялька здорово прострелили вдоль ворот, и Никите Коваленко оставалось попасть в ворота – 0:1. Под занавес первого периода отметился голом и Алексей Ворона, поразивший ворота Никиты Гордюшина дальним броском.

По-настоящему дончане принялись за осаду ворот Гордюшина во втором периоде: именно тогда там побывало шесть шайб: Луговой, Новиков и дважды Свищев с Савченко сделали счет 1:8 – в середине периода с передачи Александра Никитина Алексей Черемнов распечатал Богдана Дьяченко.

В третьем же периоде забивали исключительно игроки «Донбасса»: Виталий Лялька, Никита Коваленко, Антон Рубан, Сергей Кузьмий и Илья Коренчук установили окончательный счет встречи – 1:13.

ХК «Волки» - «Донбасс» 1:13 (0:2; 1:6; 0:5)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Лялька), 00:48, 0:2 Ворона (Фирсов, Савченко - больш.), 18:10. 0:3 Савченко (Лялька, Коренчук), 22:38. 0:4 Свищев (Савченко, Ворона), 23:44. 0:5 Луговой (Коренчук, Александров), 26:35. 1:5 Черемнов (Жариков, Никитин), 30:42. 1:6: Новиков (Влад), 32:41. 1:7 Свищев (Ворона, Григорьев - больш.), 35:58. 1:8 Савченко (Свищев), 39:12. 1:9 Лялька (Коваленко), 41:01. 1:10 Коваленко (Лялька, Мостовой), 53:38. 1:11 Рубан (Влад, Матвиенко), 54:19. 1:12 Кузьмик (Григорьев), 58:34. 1:13 Коренчук (Луговой), 58:42.

Более равная борьба была в другом матче между "Белым Барсом" и "Кременчугом".

"Белый Барс" - ХК "Кременчуг" - 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 Лесников (Бондаренко, Ядловский), 00:52. 1:1 Алексанян-Петрович (Полищук), 19:27. 1:2 Полищук (Кривошапкин, Грицких), 22:19. 2:2 Куцевич (Даниленко), 23:01. 2:3 Чернышенко (Грицких - больш.), 29:36. 3:3 Лесников (Даниленко, Куцевич), 37:27. 4:3 Лесников (Куцевич, Даниленко - больш.), 38:05. 5:3 Даниленко (Линас), 55:12.