Украинскую хоккейную лигу обвинили в подтасовке документов и незаконном отказе в участии в лиге команды

Глава Всеукраинского объединения «Хоккейная общественность Украины» Сергей Супрун обвинил Украинскую хоккейную лигу и Федерацию хоккея Украины в незаконном отказе в участии в лиге команды «U 25+», сообщает Sport.ua.

«Сегодня, мы узнали о подтасовке документов, а именно о согласовании регламента УХЛ задним числом, подпадающее под признаки статьи 190 (мошенничество), 358 (подделка документов) и 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины. Мы, команда «U 25+» считаем, что это было сделано намеренно с целью не допустить нашу команду к участию в ЧУ и прикрыть «зад» УХЛ и ФХУ. Мы обратимся в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, в Минмолодежи с требованием рассмотреть деятельность ФХУ и возможно разорвать с ней договор, и в суд о нарушении прав нашей команды играть в ЧУ», - написал в Facebook Сергей Супрун.

Кроме того, приводится видеозапись, датируемая 31 августа, где исполнительный директор ФХУ говорит о том, что регламент УХЛ еще не подписан.

Отметим, ранее УХЛ заявила о введении возрастного лимита в чемпионате Украины, который запрещает участие в лиге игрокам старше 1993 года рождения. Учитывая, что эта норма регламента противоречит украинскому и международному трудовому кодексу, в УХЛ ее приняли неофициально.

Недавно, заявка клуба «U 25+» для участия в турнире не была принята из-за того, что клуб якобы подал заявку уже после того, как был утвержден регламент турнира.