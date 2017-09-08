"Донбасс" выиграл первый матч нового сезона УХЛ

Прошлогодние финалисты – "Донбасс" и "Кременчук" – открыли новый сезон Украинской хоккейной лиги очным матчем, победу в котором одержали дончане, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Матч завершился со счетом 5:2.

Перед стартом поединка состоялась торжественная церемония, в рамках которой зрителей на трибунах порадовали массовым номером воспитанники отделения фигурного катания ДЮСШ ХК "Донбасс". После этого с приветственным словом выступил исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов.

В последний раз между собой «Донбасс» и «Кременчук» сыграли меньше недели назад в рамках турнира Donbass Open Cup – тогда дончане лишь в третьем периоде распечатали ворота Никиты Петленко.

В этой же встрече, которая также проходила на Ледовой арене "Альтаир", подопечные Сергея Витера открыли счет еще в середине первого периода – Юрий Шпак сумел пробить голкипера "Кременчука", став автором первого гола нового сезона УХЛ. Удвоил преимущество дончан в самом конце первого периода Денис Мостовой при помощи Ивана Савченко и Виктора Захарова.

В начале второй двадцатиминутки Александр Боевых издали пробил Богдана Дьяченко. Дончанам, впрочем, потребовалось меньше минуты, чтобы вернуть преимущество в две шайбы – после прохода Ильи Коренчука Юрий Шпак оформил дубль в матче. Тем не менее, одно оружие у "Кременчука" в этой встрече работало исправно – игра в большинстве. Именно в неравных составах защитник "горожан" Богдан Наливайко вновь сократил разрыв в счете.

В третий раз увеличить преимущество до двух шайб дончане смогли в середине третьего периода – Ярослав Свищев откликнулся на передачу Алексея Вороны и забросил свою первую шайбу в сезоне. За пять минут до финальной сирены мощным броском Андрей Григорьев установил окончательный счет в матче – 5:2.

"Донбасс" - "Кременчук" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайба: 1:0 Шпак (Матвиенко, Рубан), 08:02, 2:0 Мостовой (Савченко, Захаров), 18:36, 2:1 Боевых, 24:24, 3:1 Шпак (Коренчук), 24:48, 3:2 Наливайко, 29:46, 4:2 Свищев (Ворона), 50:50, 5:2 Григорьев (Коренчук), 55:21.