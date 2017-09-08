Лукашенко про беларуских хоккеистов: Кому наш хлам нужен?
Президент призвал делать ставку на молодое поколение игроков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусские хоккеисты нигде не востребованы, сообщает Трибуна.
«Надо привлекать молодежь, которая еще не забыла, что такое спорт. Не надо никого уговаривать. Мне говорят: «Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут. Слушайте, кому наш хлам нужен? Вот они в чемпионате Беларуси выступают. А Асташевич приходит и у него руки дрожат хоть и сам хоккеист: «Они разъедутся». Ну, пусть едут! Уже Шапиро понял, что они никому не нужны. Нам надо обращать внимание на тех и поддерживать их, кто уедет и результат даст. Так мы и готовы их поддерживать. И поддерживаем! И немаленькие деньги будем платить.
А то, что они показывают в чемпионате Беларуси… Сколько они работают – столько мы им и платим. Даже еще лишнее платим. Я уже говорил, что у нас некоторые тренеры получают по 19 тысяч долларов в месяц. И таких немало было, кто меньше и, кто больше.
19 тысяч! Если бы Кобяков услышал это в прошлом году, то он бы пришел ко мне и сказал: «Да я не буду работать за такие деньги!». Потому что он за год зарабатывал столько.
А результат… Вот он: «Динамо» Минск, сборная. В данном случае по хоккею. Или в футболе – там еще круче. Не жалко денег. Труд спортсменов – ужасный труд. Денег не жалко. Но тому, кто дает результат и трудится. Поэтому надо смотреть на Канаду, на США. Там в таком же чемпионате платят, чтобы не умер с голода. И то не всем. Поэтому они и играют в космический хоккей. Испанцы – в космический футбол. А платят там только тем, кто деньги приносит. Понимаете? Поэтому я всем дал команду: Пусть едут, но вернутся и затратят больше. А тот, кто в стране остался и кует славу для страны – вот мы им и бесплатно должны что-то дать. И поддержать, – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на телеканале Беларусь 1.
Как сообщал УНИАН, сборная Беларуси по хоккею не попала на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Это будут вторые Игры, которые пропустит команда этой страны.