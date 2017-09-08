Хоккейный клуб "Динамо" (Харьков) возглавил Александр Сеуканд

Тренерский штаб МХК "Динамо" возглавит мэтр украинского хоккея Александр Сеуканд, сообщается на странице сообщества "Болельщики молодежного хоккейного клуба "Динамо" г. Харьков" в Facebook.

Опытнейший наставник возглавит основную команду харьковского МХК "Динамо". В предыдущем сезоне Сеуканд возглавлял киевский "Дженералз", с которым сумел выйти в плей-офф Украинской хоккейной лиги.

С 1994 по 2011 год тренировал киевский Сокол. С 1999 года являлся старшим тренером сборной Украины по хоккею, помогал Анатолию Богданову на чемпионатах мира, а также Олимпийских играх 2002. С 2003 по 2007, а также в сезоне 2008/2009 год возглавлял национальную команду страны.

Помимо этого, успел поработать в российском "Капитане" (Ступино), а также киевском "Компаньоне"..