Дебютант Украинской хоккейной лиги "Галицкие львы" обнародовал заявку на сезон

В офис Украинской хоккейной лиги поступила заявка на будущий сезон от дебютанта УХЛ – «Галицких Львов», сообщает официальный сайт УХЛ.

В составе команды будет выступать 24 игрока, среди которых 3 вратаря, 9 защитников и 12 нападающих.

Вратари: Иван Александров, Антон Дорош, Никита Пеленский

Читайте такжеСегодня матчем "Донбасс" - "Кременчук" стартует чемпионат Украины по хоккеюЗащитники: Всеволод Толстушко, Евгений Ратушный, Родион Круковский, Александр Порупа, Ростислав Тонковид, Иван Сысак, Валентин Сирченко, Никита Артемьев, Артём Черня (Беларусь)

Нападающие: Николай Дворник, Игорь Боронило, Илья Генералов, Роман Кизло, Владислав Брага, Олег Середа, Карен Чобанян, Михаил Чиканцев, Богдан Арабов, Евгений Абаджян, Карен Арустамов, Дмитрий Попереджай

Главным тренером клуба будет Михаил Чиканцев, а его помощником – Виталий Кильчицкий.

Свой первый матч «Галицкие Львы» проведут 9 сентября против «Белого Барса». Начало встречи – в 13:00.