Сегодня матчем "Донбасс" - "Кременчук" стартует чемпионат Украины по хоккею

8 сентября, состоится первый матч чемпионата Украинской хоккейной лиги: на домашней арене в Дружковке, «Донбасс» примет ХК «Кременчук», сообщает официальный сайт УХЛ.

Начало матча – в 19:30.

Именно к этим командам было приковано наибольшее внимание в прошлом сезоне: до самого конца первого этапа чемпионата, они боролись за победу в регулярном сезоне, однако победителем из этой битвы вышел «Кременчук», занявший первое место в турнирной таблице из-за большего количества набранных очков в личных встречах.

Читайте такжеХК "Донбасс" в четвертый раз подряд выиграл Donbass Open CupВторая стадия чемпионата для обеих команд началась относительно безболезненно – в полуфинальной серии «Донбасс» обыграл «Кривбасс» с общим счётом 4:1, а «Кременчуку» для выхода в финал хватило и вовсе четырёх матчей с «Дженералз». Финал плей-офф стал настоящим украшением сезона, где борьба в каждом отдельно взятом матче шла до последней секунды, и игровая ситуация могла перевернуться кардинальным образом. Тем не менее, победителем этого противостояния со счётом в серии 4:2 стал «Донбасс».

По ходу летнего межсезонья команды провели некоторые перестановки в тренерских штабах. Так, «Кременчук» назначил главным тренером наставника национальной сборной Украины Александра Савицкого, ранее занимавшего должность генерального директора клуба. Главный тренер «Донбасса» Сергей Витер, в свою очередь, усилил свой тренерский штаб ассистентами Дмитрием Сумцом и двукратным чемпионом Украины в составе донецкой команды Игорем Кугутом.

Также дончане подписали контракты с экс-игроками «Кременчука» Владиславом Луговым, Ильёй Коренчуком и Сергеем Кузьмиком, а из бронзового призёра прошлого сезона в «Донбасс» перешли Александр Александров, Никита Коваленко, Иван Савченко и Антон Рубан. Кременчугский клуб сохранил костяк прошлого сезона в лице Петленко, Гриценко, Карпенко, Бойкова и Чернышенко, к которым добавил игроков Беркута-2000 Даниила Козачука и Глеба Кривошапкина, ставших в прошлом году серебряными призёрами чемпионата Беларуси U18.

Подготовку к сезону обе команды начали 1 августа, а некоторые промежуточные итоги стали заметны на предсезонном турнире Donbass Open Cup, проходившем 1-3 сентября в Дружковке. «Донбасс» довольно легко прошёл весь турнир, и завершил его с разницей шайб 20-5, пропустив все пять шайб от «Белого Барса». Тот же «Белый Барс» и вовсе обыграл «Кременчук», что позволило команде Константина Буценко завершить соревнование на втором месте в турнирной таблице.

По воле составителей календаря, в последнем матче Donbass Open Cup между собой сошлись именно финалисты прошлого сезона УХЛ, однако победа была за «Донбассом» (2:0). Обе команды играли аккуратно, даже осторожно, и зрители увидели первую заброшенную шайбу лишь в третьем периоде – её автором стал Иван Савченко. «Кременчук» побежал отыгрываться, и спустя почти 10 минут пропустил досадную шайбу в меньшинстве в формате 3 на 4. Таким образом, «Донбасс» в четвёртый раз стал победителем Donbass Open Cup, а «Кременчук» откатился на третью строку турнирной таблицы.