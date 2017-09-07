Российский хоккейный "Металлург" из Новокузнецка покинет украинский тренер Шахрайчук

8 сентября в России стартует новый сезон Высшей хоккейной лиги, где "Металлург" (Магнитогорск) будет выступать без нынешнего тренерского штаба во главе с украинским специалистом Вадимом Шахрайчуком, сообщает официальный сайт клуба.

В летнее межсезонье команда была исключена из сильнейшей хоккейной лиги России - КХЛ, и сейчас переживает серьезное обновление.

«Попечительский совет Ассоциации «Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» выражает благодарность всему тренерскому штабу Вадима Валерьевича Шахрайчука за проделанную работу по формированию и подготовке команды к сезону, сохранение вектора развития по привлечению в состав «Металлурга» большего числа местных воспитанников и весомый вклад в развитие материально-технической базы клуба.

Последним рабочим днем в новокузнецком хоккейном клубе для специалистов станет 7 сентября 2017 года», - говорится в официальном заявлении клуба.

24 мая на заседании совета директоров КХЛ было принято решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из лиги.

«Кузня» выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За это время клуб из Кемеровской области ни разу не выходил в плей-офф турнира. В прошлом сезоне «Металлург» занял последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 60 матчах регулярного чемпионата.