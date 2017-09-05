Известный украинский хоккеист Победоносцев объявил о завершении карьеры
18:30, 05 сентября 2017Хоккей
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35-летний защитник много лет был капитаном сборной Украины.
Александр Победоносцев / ХК "Донбасс"
Экс-хоккеист сборной Украины Александр Победоносцев завершил карьеру, сообщает Xsport.
Последним клубом 35-летнего хоккеиста был донецкий «Донбасс», с которым Победоносцев в прошлом сезоне стал чемпионом Украины.
Также известный защитник выступал за киевский "Сокол", белорусские "Могилев" и "Гомель", киевские "Беркут", "Дженералз" и многие другие клубы.
На счету Победоносцева 68 матчей за сборную Украины, в которых он набрал 31 результативное очко. Кроме того, Александр Победоносцев был капитаном "сине-желтых".
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