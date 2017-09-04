ХК "Донбасс" в четвертый раз подряд выиграл Donbass Open Cup

Хоккейный клуб «Донбасс» в четвертый раз в истории (и четвертый раз подряд) выиграл домашний предсезонный турнир Donbass Open Cup, сообщает Xsport.

"Донбасс" выиграл все три матча на турнире. Вначале разгромил новичка Украинской хоккейной лиги харьковское "Динамо" - 11:0, затем обыграл белоцерковский "Белый Барс" - 7:5, а в заключительном матче одолел "Кременчуг" со счетом 2:0.

Большую часть матча держался счет 0:0 на табло, поскольку обе команды сделали ставку на оборону. Открыть счет командам удалось только в третьем периоде, и в этом преуспел «Донбасс». Шайбы Ивана Савченко и Виктора Захарова решили судьбу встречи.

Таким образом, «Донбасс» выиграл шестой в истории Открытый Кубок Донбасса. Второе место на Donbass Open Cup занял «Белый Барс», «Кременчуг» занял третье место, а харьковское "Динамо" - четвертое.