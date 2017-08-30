Утверждены участники и календарь нового хоккейного сезона в Украине

Украинская хоккейная лига утвердила состав участников сезона- 2017/2018. В предстоящем чемпионате примут участие шесть клубов, сообщает официальный сайт соревнований.

Ими стали «Белый Барс» (Белая Церковь), ХК «Волки» (Бровары), «Галицкие Львы» (Новояворовск), МХК «Динамо» (Харьков), ХК «Донбасс» (Донецк) и ХК «Кременчук» (Кременчуг).

Все клубы прошли соответствующую регистрацию и подписали договора об участии в чемпионате.

Также уже сформирован календарь матчей, который в целях как можно более обширной популяризации хоккея составлен таким образом, чтобы транслировать наиболее интересные и рейтинговые матчи в прямом эфире на телевидении. Также при составлении расписания матчей были учтены пожелания команд.

Отметим, что шестой командой, присоединившейся к УХЛ, стал хоккейный клуб «Волки» из Броваров. Свои домашние поединки команда будет проводить на местной арене «Терминал». Президентом команды стал Андрей Хапков, который также будет работать с вратарями команды. Главным тренером новосозданной команды назначен Александр Хмиль.

Также в Броварах будет проводить свои домашние матчи ХК "Кременчук". До окончания реконструкции арены «Айсберг» в Кременчуге коллектив временно будет базироваться в Броварах.

В соответствии с календарем чемпионата первый поединок сезона состоится 8 сентября. Действующий чемпион страны "Донбасс" будет принимать серебряного призера "Кременчук".