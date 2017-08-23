Совет ФХУ рекомендовал дисквалифицировать игроков, которых подозревают в "сливе" матча Корее на ЧМ-2017

Сегодня состоялось заседание Совета Федерации хоккея Украины, основным вопросом повестки дня которого стало рассмотрение заключения Комиссии по вопросам установления фактов нарушения регламентных документов ФХУ и IIHF, сообщает официальный сайт ФХУ.

Председатель комиссии, вице-президент Федерации Георгий Зубко представил участникам заседания заключение и рекомендации Совету.

«В Федерацию хоккея Украины поступили сведения относительно совершения Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой неправомерных действий, направленных на манипулирование результатом матча Украина – Южная Корея, который состоялся 28 апреля 2017 года в рамках чемпионата мира по хоккею в Дивизионе ІА. Учитывая, что спортсмены не признали подлинность расписок, комиссией было принято решение провести частное почерковедческое исследования этих документов в Украинском центре судебных экспертиз. Выводы экспертов свидетельствуют, что данные расписки написаны Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой соответственно.

В действиях Захарченко Эдуарда и Вариводы Владимира усматриваются признаки правонарушения, определенного Кодексом Поведения IIHF, а именно участие прямо или косвенно в неправомерных действиях, которые могли иметь следствием манипулирование результатом матча Украина – Южная Корея», – отметил в своем выступлении Георгий Зубко.

На основании этого Комиссия рекомендовала Совету Федерации принять соответствующие санкции, а именно дисквалифицировать игроков от участия в любых соревнованиях по хоккею с шайбой.

Читайте такжеТренер сборной Украины по хоккею: Не верится, что игроки могли сдать матч на чемпионате мира«Мы не рассматривали был ли матч «сдан» или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея. Совет Федерации согласно своему устава, устава и Кодексу поведения Международной федерации хоккея дисквалифицировал хоккеистов Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, Международную федерацию хоккея и Министерство молодежи и спорта Украины», – прокомментировал решение Совета президент Федерации Анатолий Брезвин.

При этом Комиссия не прекращает свою работу и расследует информацию относительно других матчей.

«Мы не прекращаем свою работу. Продолжаются расследования и в отношении других фактов. В ближайшее время могут появиться новые фигуранты дела и не только среди спортсменов, но и среди функционеров команд. Мы сделаем все, чтобы любые соревнования в украинском хоккее происходили по принципу честной игры. Все манипуляторы результатом должны понести жесткие наказания», – заявил Георгий Зубко.

Как сообщал УНИАН, в субботу СМИ распространили информацию о возможной причастности Захарченко и Вариводы к "сливу" матча домашнего ЧМ-2017, который состоялся в Киеве с фиксированным результатом в две шайбы преимущества команды-соперника.

Тем не менее, матч завершился победой команды Кореи лишь в серии буллитов с общим счетом 2:1.