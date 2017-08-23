45-летний чешский нападающий может подписать годичный контракт с клубом НХЛ

Чех Яромир Ягр может подписать годичный контракт на сезон 2017/18 с командой Национальной хоккейной лиги "Калгари Флеймз", сообщает Eurosport.

Подписать контракт с форвардом «Флэймс» посоветовал один из его бывших тренеров Глен Гулуцан, под руководством которого Ягр выступал в сезоне-2012/13 за «Даллас».

«Конечно, он уже не так быстр, но по-прежнему хорошо контролирует шайбу и выглядит сильнее многих молодых парней в лиге», – цитирует Гулуцана официальный сайт НХЛ.

Читайте такжеЯгр стал самым результативным игроком НХЛ после достижения 40-летнего возрастаПо информации журналиста Джошуа Маршалла, «Калгари» готовит годичное предложение для Ягра в размере 3,7 миллиона долларов.

Несмотря на возраст, Яромир Ягр провел за «Флориду» все 82 игры в регуляркном сезоне 2016/17 и набрал 46 (16 голов + 30 передач) очков. За этот сезон чешский нападающий заработал 5,5 миллионов долларов с учетом бонусов.

У «Калгари» есть чуть больше 7 миллионов долларов до потолка зарплат.