Тренер сборной Украины по хоккею: Не верится, что игроки могли сдать матч на чемпионате мира

Главный тренер сборной Украины по хоккею и «Кременчуга» Александр Савицкий прокомментировал обвинения хоккеистов Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча.

«Сами расписки я не видел. Не знаю. Ставка, я так понимаю, не сыграла. Федерация там разбирается. Жду.

Эдику мы звонили в Англию, но не дозвонились. Варивода не тренируется: получил травму и сейчас в Херсоне лечится. Пока с ними не общались.

Читайте такжеПрезидент IIHF Фазель считает маловероятным "слив" матча ЧМ хоккеистами сборной УкраиныНасчет подлинности почерка не скажу, но мне особо не верится, что такое могло быть. Какие последствия для сборной, не знаю, но ребят могут дисквалифицировать», — сказал Савицкий в комментарии "Сегодня".

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация, что вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдавали матч против команды Южной Кореи на чемпионате мира в Киеве. Тот поединок был последним для нашей команды на турнире. Украинцы уступили лишь в серии буллитов.