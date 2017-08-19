Большие деньги большого хоккея

В пятницу вечером в украинском хоккее, как гром среди ясного неба, грянул грандиозный скандал. Якобы два игрока национальной команды – вратарь и защитник – пытались слить матч домашнего чемпионата мира-2017, который прошел в апреле в Киеве, сборной Южной Кореи с фиксированной разницей в две шайбы в пользу гостей. Правда, из этой затеи ничего не вышло – корейцы, хоть и выиграли, но с большим трудом, в серии буллитов. И, судя по опубликованной «расписке», игрокам пришлось вернуть по 30 тысяч евро с каждого кому-то неизвестному (или группе лиц).

В течение всего субботнего дня УНИАН пытался дозвониться ряду специалистов и функционеров украинского хоккея. Те, в свою очередь, держали молчаливую оборону. Лишь главный тренер сборной Украины на том самом ЧМ-2017 Александр Савицкий отреагировал на звонок, но узнав, что его беспокоят из УНИАН, попросил перезвонить через некоторое время.

Фактически, единственным доступным лицом, связанным с этим конфликтом, сегодня оказался бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко.

Фактически, единственным доступным лицом, связанным с этим конфликтом, сегодня оказался бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко, который по задумке авторов «сенсации» был организатором «договорняка». В комментарии коллегам, разумеется, он всячески открестился от скандала, попутно обвинив в его организации некие «нечистые силы» в самой ФХУ. Назвать публично своих врагов в главной хоккейной структуре страны он отказался, но твердо пообещал, что «история на этом не заканчивается».

Продолжение истории мы услышим уже в понедельник. Федерация хоккея Украины будет разбираться в ситуации и, возможно, даже вынесет какие-то решения. Сейчас хотелось бы сказать о другом. О самой игре и той фантастической самоотдачи, которую проявили наши хоккеисты.

Те, кто не видел матч с Южной Кореей могут пересмотреть его фрагменты на официальном You-Tube канале Международной федерации хоккея на льду. К сожалению, IIHF блокирует показ своих роликов на сторонних сайтах. Я же прекрасно помню то, с каким настроеним наши хоккеисты выходили на этот матч, как они сражались. Вратарь Эдуард Захарченко пропустил всего один гол, хотя по его воротам было нанесено 38 (!) бросков. Защитник Владимир Варивода исправно исполнял свои обязанности, а к моменту с забитым голом в ворота сборной Украины он имеет опосредованное отношение. Да, он находился в этот момент на льду, но играл «по позиции», против совершенно другого игрока. И, кстати, это был один-единственный эпизод игры, чистое время которой составляет 60 минут. Больше ошибок, ни Варивода, ни Захарченко не допускали.

И никак уж не нажиться на последнем матче. Весь характер матча это подтверждал.

Украинские игроки, которые перед этим матчем проиграли четыре игры подряд в основное время и досрочно закончили ЧМ на последнем месте, вышли явно с намерением «громко хлопнуть дверью». И никак уж не нажиться на последнем матче. Весь характер матча это подтверждал. Проиграли в серии буллитов? Да, это спорт, тут случатся поражения. К тому же, повторюсь, встречались команды, одна из которых досрочно заняла последнее место на турнире, а вторая, в итоге, вышла в Элит-дивизион мирового хоккея – компанию 16 сильнейших команд мира. И выиграла она явно не с разницей в две шайбы, как бы ни хотелось авторам этой «сенсации».

Кстати, это же косвенно подтверждает и президент IIHF швейцарец Рене Фазель. По иронии судьбы, он побывал на киевском ЧМ в последний день и в компании с президентом НОК Сергеем Бубкой и чиновниками ФХУ наблюдал из ложы почетных гостей трибуны столичного Дворца спорта именно заключительный матч турнира – Украина против Южной Кореи. «Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном», - отметил швейцарец комментарии российскому ТАСС.

Не менее осторожно высказался и Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, который призвал, в случае наличия доказательств, не скрывать подобные факты, а наказывать нарушителей по всей строгости закона.

Вот только было ли нарушение на самом деле? Сам ход матча и то, что эта история всплыла только через три с половиной месяца после игры, оставляет весьма неоднозначное впечатление. И очень горький осадок. 30 тысяч евро – огромные деньги для украинского хоккея, которых многие наши спортсмены не зарабатывают даже за целый сезон. И соблазн легкой наживы весьма велик. Вот только обвинить в этой наживе игроков пока совсем не получается…

Кирилл Стадниченко