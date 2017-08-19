Президент IIHF Фазель считает маловероятным "слив" матча ЧМ хоккеистами сборной Украины

Международная федерация хоккея (IIHF) расследует ситуацию с возможной сдачей двумя игроками сборной Украины матча чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе группы А с командой Южной Кореи, сообщил ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

Читайте такжеМинистр спорта Украины потребует наказания хоккеистов сборной за договорной матч ЧМ-2017"Если честно, я сам только недавно об этом узнал, незадолго до вашего звонка. Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном. Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнем расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации - пока точно сказать не могу - и обязательно проведем расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам", - прокомментировал ситуацию Фазель.

Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появилась информация о "сливе" двумя игроками сборной Украины матча ЧМ-2017 по хоккею команде Южной Кореи с фиксированным преимуществом соперника в две шайбы. Были опубликованы фото якобы расписок игроков в том, что они обязуются вернуть по 30 тысяч евро в случае отсутствия требуемого результата.

Матч завершился победой сборной Кореи лишь в серии буллитов - 2:1.

Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник.