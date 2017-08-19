"Организатор" хоккейного "договорняка" на ЧМ-2017 Лазаренко: Я знаю, кто меня "назначил" организатором преступной группы

Бывший главный тренер хоккейного клуба "Витязь" (Харьков) Алексей Лазаренко, которого назвали организатором "слива" отдельными игроками украинской команды матча сборных Украины и Южной Кореи в рамках Чемпионата мира-2017 прокомментировал скандальную ситуацию сайту SportArena.

"Я не могу комментировать расписки игроков, потому что увидел их в интернете. По этому поводу будет официальная позиция Федерации хоккея Украины. Я могу высказать лишь свое субъективное мнение о «назначении» меня «руководителем преступной группы». В свете того, что сейчас происходит в украинском хоккее, я уверен, что это абсолютно спланированная акция. В связи с тем, что мои взгляды идут вразрез с вышестоящими людьми в украинском хоккее, и мы достигли неплохих результатов, этого стоило ожидать. Я, честно говоря, не думал, что это дойдет до хоккея. Политика это политика, а хоккей — это хоккей. Но, видимо, реалии нашей жизни таковы, что политика у нас тесно переплетается с хоккеем", - отметил Лазаренко.

Читайте такжеМинистр спорта Украины потребует наказания хоккеистов сборной за договорной матч ЧМ-2017"Я знаю, кто меня «назначил», знаю группу этих лиц во главе с «хозяином». Я заранее владел информацией о том, что было некое собрание, где меня «назначили и приставили к руководству преступной группы». Я был практически готов к этому", - добавил бывший тренер харьковской команды.

"Я буду ждать официальных выводов. Буду ли я обращаться в суд? Это даже не обсуждается. Но давайте для начала выйдем из этой ситуации, и посмотрим, кто останется клоуном. Все действия, которые не перечат законодательству Украины, будут предприняты. В этом можете даже не сомневаться", - подчеркнул тренер.

Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появилась информация о "сливе" двумя игроками сборной Украины матча ЧМ-2017 по хоккею команде Южной Кореи с фиксированным преимуществом соперника в две шайбы. Были опубликованы фото якобы расписок игроков в том, что они обязуются вернуть по 30 тысяч евро в случае отсутствия требуемого результата.

Матч завершился победой сборной Кореи лишь в серии буллитов - 2:1.