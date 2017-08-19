Министр спорта Украины потребует наказания хоккеистов сборной за договорной матч ЧМ-2017

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ждет подробной информации от Федерации хоккея Украины относительно новости о том, что на чемпионате мира игроки сборной Украины "слили" свою последнюю игру с командой Южной Кореи, сообщил Жданов на персональной странице в Facebook.

"Если это окажется правдой – буду требовать наказания по всем нормам спортивного права. Как бы обидно не было, мы не имеем права скрывать такие факты, а наоборот – показать пример борьбы с "договорняками", - написал Жданов.

Министр напомнил, что в декабре 2015-го года от имени государства Украины подписал Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, направленную на предотвращение, выявление и наказание, в частности, так называемых "договорных" матчей. Конвенция призывает Правительства ввести меры, в том числе законодательные, для того, чтобы предотвращать конфликты интересов среди операторов спортивных пари и спортивных организаций; поощрять органы, которые регулируют проведение спортивных пари, противодействовать мошенничеству; бороться против нелегальных спортивных пари. В свою очередь, спортивные организации и операторы должны принять и обеспечить применение строгих правил, в сфере борьбы с коррупцией, а также пропорциональных санкций и дисциплинарных средств воздействия, которые будут применяться в случае их нарушения.

"И тогда, и сейчас я уверен, что это - один из важных и системных документов для сферы спорта во всем мире. Потому что спортивные соревнования – это, прежде всего, честная борьба, по установленным правилам. Побеждать должен сильнейший", - отметил Жданов.

Кроме этого, есть закон Украины "О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений", и Уголовный кодекс уже дополнен статьей 369-3 "Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований".

"Спорт и бизнес взаимосвязаны, это правильно и нормально, когда это честный спорт и честный бизнес. Договорные матчи были, есть и останутся позором, а те, кто принимает участие в этих схемах, от менеджеров до игроков – должны быть строго наказаны, согласно действующему законодательству Украины", - подытожил Жданов.

Как сообщал УНИАН, накануне СМИ распространили информацию о том, что якобы два хоккеиста сборной Украины согласились "сдать" матч сборной Южной Кореи с фиксированнім преимуществом соперника в два гола. Были опубликованы расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, которые обещали вернуть по 30 тысяч евро, если результат не будет обеспечен.

Матч завершился победой команды Южной Кореи лишь в серии буллитов 2:1.