Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче матча Чемпионата мира-2017

Двое игроков национальной сборной Украины по хоккею "сливали" матч домашнего чемпионата мира-2017 против Южной Кореи. В распоряжении "Обозревателя" оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, сознавшихся в содеянном.

Оба хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата в случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

Напомним, что поединок со сборной Южной Кореи, проходивший 28 апреля, был последним для нашей сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в Дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в Дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

Отметим, что сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Также, как стало известно "Обозревателю", одним из организаторов преступной схемы является бывший главный тренер харьковского "Витязя" Алексей Лазаренко.

Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник 21-го августа.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины досрочно, за тур до конца чемпионата мира, лишилась шансов остаться во втором по силе Дивизионе 1А, проиграв до матча с Кореей четыре игры подряд в основное время.