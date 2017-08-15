Броварской "Терминал" станет домашней ареной ХК "Кременчук" на старте нового сезона УХЛ

Из-за продолжающейся реконструкции в Кременчуге на СК «Айсберг», домашней ареной на старте регулярного чемпионата УХЛ для подопечных Александра Савицкого станет арена «Терминал» (Бровары, Киевская обл.), сообщает официальный сайт команды.

Календарь Украинской хоккейной лиги на сезон-2017/18 станет известен позднее. Вместе с тем, уже известно, что ХК «Кременчук» стартует в чемпионате 8 сентября в гостях на арене «Альтаир» в Дружковке, где их соперником будет чемпион Украины донецкий «Донбасс».

Читайте такжеХоккейный "Кременчук" заключил контракты с 16 хоккеистамиВ данный момент, кременчугская хоккейная команда продолжает подготовку к новому сезону в Киеве на арене Шалетт (ледовые тренировки) и Броварах (занятия «на земле»).

1-3 сентября «горожане» выступят на Donbass Open Cup-2017 в Дружковке, где их соперниками будут «Донбасс» (Донецк), «Белый Барс» (Белая Церковь) и «Динамо» (Харьков).

Как только завершится реконструкция на СК «Айсберг» кременчугская команда будет проводить домашние матчи в Кременчуге.