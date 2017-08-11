Федерация хоккея Украины не утвердит регламент УХЛ с возрастными ограничениями

15:08, 11 августа 2017
Хоккей
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Президент ФХУ Анатолий Бревзин ответил на коллективное обращение возрастных украинских хоккеистов.

Переформатирование Украинской хоккейной лиги в молодежную лигу, в которой будут выступать игроки 1997 года рождения и младше, не получит поддержки федерации хоккея Украины, сообщает Sport.ua.

Президент ФХУ Анатолий Бревзин в ответ на обращение хоккеистов с просьбой отменить переформатирование УХЛ в молодежную лигу, отметил, что федерация не примет Регламент чемпионата, в котором будут немотивированные ограничения по возрасту, цвету кожи, социальному происхождению. и другие.

Отмечается, что Регламент УХЛ на данный момент находится на последней стадии доработки и в ближайшее время будет отправлен в ФХУ на утверждение.  

Как сообщал УНИАН, ранее группа украинских хоккеистов написала открытое письмо на имя президента ФХУ с требованием не принимать новый регламент Украинской хоккейной лиги. 

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Теги: #обращение украинских хоккеистов к Брезвину#Брезвин не примет новый регламент УХЛ