Определился шестой участник Украинской хоккейной лиги в предстоящем сезоне
В чемпионате сыграет клуб из Броваров - "Броварские волки".
Украинская хоккейная лига получила шестого участника, им стали «Броварские Волки». Об этом сообщает сайт brovsport.kiev.ua.
Клуб из Броваров уже завершил процесс регистрации и начал формирование состава.
Возглавит команду из Броваров украинский специалист Александр Хмиль.
Почетным президентом клуба является Виталий Федянин.
Клуб еще не определился с домашней ареной на будущий чемпионат Украинской хоккейной лиги.
"Броварские Волки" присоединятся к пяти остальным участникам чемпиионата страны по хоккею. Это - «Белый Барс» (Белая Церковь), «Галицкие Львы» (Новояворовск), «Динамо» (Харьков), «Донбасс» (Донецк), ХК «Кременчук».
Отметим, что первый матч нового сезона УХЛ состоится уже 8 сентября - чемпион прошлого сезона "Донбасс" сыграет с ХК "Кременчуг".