В НХЛ определили десятку лучших голкиперов Лиги

Официальный сайт НХЛ выбрал 10 самых сильных киперов, выступающих сейчас в Лиге.

До старта сезона сайт НХЛ планирует определить лучших хоккеистов на каждой позиции, а начать было решено с десятки самых сильных на этот момент вратарей чемпионата.

На первое место эксперты определили стража ворот "Монреаля" Кэри Прайса, который еще не выиграл Кубок Стэнли, но своей стабильной игрой дает команде шанс. Любопытно, что в позапрошлом сезоне, когда Прайс получил травму и пропустил почти весь чемпионат, "Канадиенс" провалили выступления и не вышли в плей-офф.

На втором месте идет кипер "Вашингтона" Брэйден Холтби. Он, как и Прайс, еще не выигрывал Кубок Стэнли, однако является образчиком стабильной игры, особенно это касается регулярного сезона. В каждом из трех последних сезонов Холтби выиграл минимум по 41 матчу.

Тройку замыкает вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский. В прошлом сезоне его команда выиграла рекордные для себя 16 матчей подряд, а 14 побед в этой серии добыл как раз Бобровский.

В Топ-10 вратарей НХЛ попали Кэри Прайс (Монреаль), Брэйден Холтби (Вашингтон), Сергей Бобровский (Коламбус), Мэтт Мюррей (Питтсбург), Дэван Дубник (Миннесота), Джонатан Квик (Лос-Анджелес), Кэм Талбо (Эдмонтон), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Мартин Джонс (Сан-Хосе) и Пекка Ринне (Нэшвилл).