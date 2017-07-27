ХК "Кривбасс" отказывается от участия в чемпионате УХЛ на следующий сезон

Хоккейный клуб «Кривбасс» не примет участие в чемпионате Украины сезона Украинской хоккейной лиги 2017/2018, сообщил на своей странице в Facebook президент клуба Александр Шевченко.

"Не смотря на все усилия руководства клуба, сегодня 27 июля 2017 года было решено, что хоккейный клуб «Кривбасс» пропустит сезон УХЛ 2017/18", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧетвертый клуб Украинской хоккейной лиги из шести объявил о выходе из лиги Причиной этого решения стал тот факт, что часть спонсоров из-за тяжелой экономической ситуации в стране отказались поддержать клуб в предстоящем сезоне.

"Хоккейный клуб «Кривбасс» от всего сердца сожалеет, что команда не сможет принять участие в предстоящем чемпионате, и благодарит наших дорогих болельщиков, которые как никто другой всегда поддерживали клуб. Спасибо, что были с нами!", - резюмирует президент ХК в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, в минувшем сезоне "Кривбасс" завершил выступления в плей-офф УХЛ на стадии полуфинала, проиграв "Донбассу" из Днецка. В регулярном чемпионате УХЛ команда заняла итоговое 3-е место и стала бронзовым призером чемпионата страны.