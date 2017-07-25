НХЛ окончательно отказала игрокам лиги в участии в Олимпиаде-2018

Сильнейшая в мире Национальная хоккейная лига опубликовала календарь сезона-2017/18 без трехнедельной паузы под Олимпиаду, сообщает SportArena.

Таким образом, Лига еще раз подтвердила, что Олимпиада пройдет без представителей НХЛ.

«Нет никаких альтернативных календарей сезона. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 не является реальным вариантом. Думаю, в скором времени последует официальное заявление Международной федерации хоккея и отдельных стран по этому поводу» — отметил вице-президент НХЛ Билл Дэйли.

Как сообщалось ранее, весной НХЛ сделала специальное заявление, подтвердив, что договоренности с Олимпийским комитетом нет, поэтому зимой игроки Лиги не получат возможность отправиться на ОИ в Южной Корее.

Ранее игроки сильнейшей североамериканской хокейной лиги мира неизменно участвовали в Олимпийских играх с 1998 года, когда соревнования проходили в японском Нагано.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане в феврале 2018 года.