Хоккейный "Кременчук" заключил контракты с 16 хоккеистами

Перед новым сезоном 2017-18 ХК «Кременчук» заключил контракты с 16 хоккеистами – тремя вратарями, четырьмя защитниками и девятью нападающими, сообщает официальный сайт клуба.

Игроками команды стали:

Вратари: Никита Петленко, Сергей Безорчук, Владислав Вязовов.

Защитники: Владимир Варивода, Александр Боевых, Никита Савицкий, Александр Горлушко.

Нападающие: Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Антон Бойков, Дмитрий Чорный, Артем Шиманский, Егор Шах, Глеб Кривошапкин, Сергей Алексанян-Петрович.

Читайте также"Кременчук" стал победителем регулярного чемпионата Украинской хоккейной лигиТакже просмотр в команде пройдут другие хоккеисты, фамилии которых будут озвучены в ходе предсезонной подготовки.

ХК «Кременчук» начнет подготовку к сезону 1 августа 2017 года.

Восемь из упомянутых хоккеистов (Никита Петленко (в), Владимир Варивода (з), Никита Савицкий (з), Антон Бойков (н), Дмитрий Чернышенко (н), Севастьян Карпенко (н), Дмитрий Чорный (н), Тимур Гриценко(н)) в прошлом сезоне выступали за ХК «Кременчук» в УХЛ.

Игрок юниорской и молодежной сборных Украины Артем Шиманский (н) начинал сезон в Кременчуге, но затем был в аренде в киевском «Дженералз». Сергей Безорчук (в) и Егор Шах (н) прошли в 2016 году предсезонный сбор с кременчугской командой, но не попали в заявку на чемпионат.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2016/17 "Кременчук" выиграл регулярный чемпионат, обыграл "всухую" в полуфинале плей-офф киевский "Дженералз" в серии до четырех побед (4:0), но затем уступил в финале донецкому "Донбассу" - 2:4.