Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body. Групповой снимок опубликовала 28-летняя хоккеистка Джослин Ламуре-Дэвидсон на своей странице в Instagtram.

Помимо Ламуре-Дэвидсон, в фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Лучший форвард сборной США на минувшем ЧМ-2017 Хилари Найт на этот раз не принимала участие в съемке.

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful Допис, поширений Alex Rigsby (@arigs33) Лип 5, 2017 о 8:04 PDT

В апреле этого года женская сборная США по хоккею в 8-й раз в истории стала чемпионом мира, обыграв Канаду.