Хоккеистки сборной США снялись обнаженными

12:47, 06 июля 2017
Хоккей
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Чемпионки мира позволили себе расслабиться для журнала ESPN Body.

ESPN

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body. Групповой снимок опубликовала 28-летняя хоккеистка Джослин Ламуре-Дэвидсон на своей странице в Instagtram.

Помимо Ламуре-Дэвидсон, в фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Лучший форвард сборной США на минувшем ЧМ-2017 Хилари Найт на этот раз не принимала участие в съемке. 

В апреле этого года женская сборная США по хоккею в 8-й раз в истории стала чемпионом мира, обыграв Канаду.

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Теги: #женский хоккей#фотографии в стилю ню