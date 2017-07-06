Хоккеистки сборной США снялись обнаженными
12:47, 06 июля 2017Хоккей
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Чемпионки мира позволили себе расслабиться для журнала ESPN Body.
Лучший форвард сборной США на минувшем ЧМ-2017 Хилари Найт на этот раз пропустила съемку / ESPN
Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body. Групповой снимок опубликовала 28-летняя хоккеистка Джослин Ламуре-Дэвидсон на своей странице в Instagtram.
Помимо Ламуре-Дэвидсон, в фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
Лучший форвард сборной США на минувшем ЧМ-2017 Хилари Найт на этот раз не принимала участие в съемке.
В апреле этого года женская сборная США по хоккею в 8-й раз в истории стала чемпионом мира, обыграв Канаду.
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