12 игроков молодежной сборной Украины по хоккею вошли в состав "Донбасса" на новый сезон

Пятикратный чемпион Украины - донецкий "Донбасс" - ведет активную подготовку к старту сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

1 августа команда начнет плановые летние сборы по подготовке к Donbass Open Cup, а также чемпионату Украинской хоккейной лиги.

Перед стартом сезона клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями:

Полный состав команды выглядит так:

Вратари

Гурко Владислав

Дьяченко Богдан

Дуве Максим

Защитники

Александров Александр

Влад Александр

Григорьев Андрей

Жовнир Кирилл

Матвиенко Филипп

Ордынский Станислав

Фирсов Александр

Нападающие

Ворона Алексей

Захаров Виктор

Коваленко Никита

Коренчук Илья

Кузьмик Сергей

Луговой Владислав

Мазур Вадим

Мостовой Денис

Рубан Антон

Савченко Иван

Свищев Ярослав

Также предсезонную подготовку с командой пройдет ряд игроков, с которыми заключены просмотровые контракты. Их имена до момента возможного заключения полноценного контракта не указываются.