Канадский хоккеист получил месяц тюрьмы за нападение на арбитра

Канадский хоккеист Коул-Тревор Крейн приговорен к 30 дням тюремного заключения, а также к полутора годам испытательного срока за нападение на судью в матче юниорских команд, сообщает Isport со ссылкой на Toronto Sun.

В марте этого года 18-летний игрок стал участником драки на льду. Когда арбитр схватил Крейна за свитер, чтобы увести с площадки, то получил два удара в лицо и порез губы.