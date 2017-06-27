Канадский хоккеист получил месяц тюрьмы за нападение на арбитра

13:27, 27 июня 2017
Хоккей
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Игрок не сдержал эмоций в матче Юниорской лиги.

http://ironpost.ru

Канадский хоккеист Коул-Тревор Крейн приговорен к 30 дням тюремного заключения, а также к полутора годам испытательного срока за нападение на судью в матче юниорских команд, сообщает Isport со ссылкой на Toronto Sun.

В марте этого года 18-летний игрок стал участником драки на льду. Когда арбитр схватил Крейна за свитер, чтобы увести с площадки, то получил два удара в лицо и порез губы.

5 minutes for fighting and 30 days in jail for assault

Публикация от Spittin' Chiclets (@spittinchiclets)

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Теги: #Канада#нападение#судья