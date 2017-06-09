Известный в прошлом украинский хоккеист Христич возглавил шотландский "Эдинбург Кэпиталз"

Известный в прошлом украинский хоккеист а ныне тренер Дмитрий Христич подписал контракт с "Эдинбург Кэпиталз", сообщает официальный сайт шотландского клуба.

47-летний специалист будет главным тренером команды в сезоне 2017/18.

Коренной киевлянин Христич начинал свою карьеру в "Соколе" (1985-1990), после чего ухал в северо-американскую Национальную хоккейную лигу, где выступал с 1990 по 2002 годы в составе четырех команд - "Вашингтон Кэпиталз", "Лос-Анджелес Кингз", "Бостон Брюинз" и "Торонто Мэйпл Лифс".

Завершил карьеру игрока в российском "Металлурге" из Магнитогорска (2002-2004).

В составе сборной СССР выиграл чемпионат мира в 1990-м году.

Выступал на Чемпионатах мира 2001, 2002, 2003 и на Олимпийских играх — 2002 в составе сборной Украины.

В сезоне 2008—2009 работал тренером сборной Украины, был помощником Александра Сеуканда. Тренерский дебют в сборной был неудачным — сборная не прошла отборочный турнир Олимпиады-2010, слабо сыграла на чемпионате мира. По окончании контракта ушёл из сборной.