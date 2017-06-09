"Питтсбург" разгромил "Нешвилл" в пятом матче финала Кубка Стэнли

"Питтсбург Пингвинз" разгромил "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче финала Кубка Стэнли, выиграв со счетом 6:0 и повел в серии до четырех побед - 3-2, сообщает официальный сайт лиги.

Сидни Кросби и Фил Кессел набрали по три очка, а, вратарь Мэтт Мюррей отразил 24 броска, и "Пингвинз" на расстояние одной победы приблизились к завоеванию второго подряд чемпионства.

Напряжение к пятому поединку достигло апогея. После того, как команды обменялись двумя домашними победами, серия фактически превратилась в трехматчевую. Болельщики "Пингвинз" заполнили PPG Paints Arena, но и фанаты "Предаторз" не отстали, практически заполнив Bridgestone Arena в Нэшвилле, чтобы посмотреть игру на большом экране.

Во время финала мы много говорим о болельщиках, и в четверг поклонники "Пингвинз" сделали все, чтобы их хоккеисты тоже могли назвать их седьмым игроком. Исполнителю гимна Джеффу Джимерсону даже пришлось сделать паузу в добрую минуту, чтобы болельщики закончили скандирование: "Let's go Pens!"

Это действительно помогло хозяевам, потому что они начали встречу на космических скоростях. На первой же минуте Кросби продрался через двух защитников, выскочил один на один с Пеккой Ринне и попал в штангу, но заработал удаление. Джастин Шульц почти сразу же броском от синей линии реализовал его, попав между щитков вратаря. "Питтсбург" реализовал первое удаление с матча №1, а Шульц забил первый гол в серии.

Это задало тон всей игре. "Пингвинз" тотально доминировали на льду, как еще никогда в финале. Первое звено с "Кросби и ребятами", как их называют, разрывало доселе неприступную оборону "Предаторз". Давление привело ко второму голу в ворота Ринне на седьмой минуте, когда Брайан Раст с передачи Криса Кунитца сделал счет 2:0.

В середине первого периода у "Нэшвилла" появился шанс перехватить инициативу, когда "Питтсбург" был наказан за нарушение численного состава. Однако две минуты были проведены невнятно, и хозяева продолжили диктовать ход игры. За 10 секунд до конца первого периода при игре "четыре на четыре" Малкин забил 10-й гол в плей-офф с передачи Кессела, что во многом предопределило исход встречи.

Во втором периоде в ворота "Предаторз" влетело еще три шайбы. Сначала отличился Шири (праздновавший в этот день 25-й день рождения), затем Кессел, а потом и защитник Рон Хэйнси (6:0).

Третья 20-минутка стала формальностью и запомнилась только несколькими драками.

"Питтсбург" повел в серии со счетом 3-2 и уже в воскресенье может оформить второе чемпионство подряд. "Нэшвиллу" же придется постараться, чтобы столь унизительное поражение не повлияло на их подготовку к решающей встрече, когда на кону будет стоять все.