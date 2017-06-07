На следующий чемпионат Украины по хоккею заявились 8 клубов, не исключено участие "Сокола"

На состоявшейся в среду встрече президентов хоккейных клубов Украины был принят ряд важных решений относительно предстоящего сезона Украинской хоккейной лиги. В частности, клубы поддержали предложение УХЛ, чтобы в сезоне-2017/18 команды сыграли серьезно омоложенными составами.

В предстоящем сезоне не смогут выступить игроки старше 1993 года рождения. Всего в национальном первенстве в каждом из клубов смогут сыграть не больше пяти хоккеистов 1993–1996 годов рождения. Остальные игроки команды должны вписываться в возрастной лимит – не старше 1997 года рождения.

Также представители клубов приняли решение ввести лимит на легионеров – не более пяти иностранцев на команду, сообщает XSport.

Декларацию об участии в чемпионате Украины сезона 2017/2018 подписали представители 8-ми клубов. Это пять участников предыдущего сезона – «Донбасс» (Донецк), ХК «Кременчуг», «Кривбасс» (Кривой Рог), «Белый Барс» (Белая Церковь), «Дженералз» (Киев), и еще три новичка – возрождающееся «Динамо» (Харьков), «Галицкие Львы» (Новояворовск) и ХК «Днепр».

До 1 августа есть вероятность, что о своем участии в ближайшем чемпионате могут заявить и хоккейный клуб из Одессы, а также возрожденный киевский «Сокол».

Календарь нового чемпионата Украины находится в работе, количество матчей на первом этапе для каждой команды также еще обговаривается.

Уже известно, что сезон должен стартовать в начале сентября матчем чемпиона и вице-чемпиона – «Донбасса» и ХК «Кременчуг».

Что касается плей-офф чемпионата Украины, то пока обсуждаются два варианта его формата: 1) 1-е и 2-е места автоматически попадают в полуфинал, 3-6 места играют четвертьфинальные серии до двух побед, полуфиналы и финал – до четырех побед; 2) 1-е и 2-е места автоматически попадают в полуфинал, 3-6 места играют четвертьфинальные серии до двух побед, полуфиналы до трех, а финал – до четырех побед.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины стал донецкий «Донбасс», обыгравший в финальной серии ХК «Кременчуг».