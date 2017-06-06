Болельщики выбрали лучшую команду за всю историю НХЛ

Национальная хоккейная лига отмечает в этом году свое 100-летие.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, болельщики признали «Эдмонтон» образца сезона-1984/85 лучшей командой в истории лиги.

По итогам многоэтапного голосования болельщиков в интернете были названы 10 команд - лучшие в истории дивизиона. Первое место занял "Эдмонтон Ойлерз" середины 80-х, в котором в то время блистал Уэйн Гретцки.

Отмечается, что голосование проходило только из числа команд-обладательниц Кубка Стэнли. После трех раундов отсева сформировался список из 10 команд. Всего же болельщики выбирали из 96 кандидатов.

Отметим, что «Эдмонтон Ойлерз» в плей-офф сезона-1984/85 не оставили шансов соперникам, одержав 15 побед и потерпели лишь 3 поражения.

В финале Кубка Стэнли команда со счетом 4:1 обыграла «Филадельфию», а самым ценным игроком сезона был признан капитан "Эдмонтона" Уэйн Гретцки, который в плей-офф набрал 47 очков (17 шайб и 30 передач), установив непобитое до сих пор достижение.

Полный список 10 лучших команд НХЛ выглядит следующим образом:

1. «Эдмонтон» (сезон-1984/85),

2. «Питтсбург» (сезон-1991/92),

3. «Монреаль» (сезон-1976/77),

4. «Эдмонтон» (сезон-1987/88),

5. «Эдмонтон» (сезон-1986/87),

6. «Детройт» (сезон-1997/98),

7. «Нью-Йорк Айлендерс» (сезон-1982/83),

8. «Монреаль» (сезон-1977/78),

9. «Эдмонтон» (сезон-1983/84),

10. «Детройт» (сезон-2001/02).